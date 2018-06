ÖVP-Generalsekretär Karl Nehammer im Live-Talk

Am Dienstag wwar ÖVP-Generalsekretär Karl Nehammer im VOL.AT-Live-Talk zu Gast sein.

“Hart in der Sache, aber fair im Umgang!” Mit diesem Leitspruch hat Karl Nehammer offiziell am 25. Jänner 2018 das Amt des Generalsekretärs der ÖVP übernommen. Der Wiener hat in den letzten Wochen vor allem durch seine Forderung, dass schulpflichtige muslimische Kinder nicht fasten dürfen, für Aufsehen gesorgt.