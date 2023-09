ÖVP fordert Aufklärung über weiteres Vorgehen am Heumarkt

Die Wiener ÖVP und der erste Bezirk verlangen Aufklärung darüber, wie es nun mit dem umstrittenen Heumarkt-Projekt weitergeht - nachdem die UNESCO zuletzt gewürdigt hatte, dass die Pläne für das Bauprojekt noch einmal überarbeitet wurden. Trotzdem rätselt man in der Volkspartei, wie die weiteren Schritten nun aussehen und was die Stadt unternimmt, damit das historische Zentrum von der "Roten Liste" der gefährdeten Welterbestätten genommen wird.

Wie ÖVP-Planungssprecherin Elisabeth Olischar am Montag in einer Pressekonferenz ausführte, kursiert nun eine Gebäudehöhe von 49,9 Metern. Was dies nun konkret bedeutet, ist nach Ansicht der ÖVP offen. Der Flächenwidmungs- und Bebauungsplan schreibe etwa eine Mindesthöhe von 50 Metern vor. Fraglich sei nun, ob die aktuelle Variante die Anforderungen hier erfülle - oder ob etwa Ausnahmen bewilligt werden müssten.

Nun bestehe die letzte Chance, die Streichung von der "Rote Liste" zu bewirken, gaben Figl und Olischar zu bedenken. Bis Februar müsse alles auf Schiene sein. So lange gebe die UNESCO Wien Zeit für die nächste Stellungnahme. Die Volkspartei fordert die Vorlage eines Aktionsplans, in dem das weitere Vorgehen dargelegt werde. Die Fragen zum Projekt will man am Mittwoch auch direkt an Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) richten - nämlich in der Sitzung des Gemeinderats. Angekündigt wurde heute eine Dringliche Anfrage.