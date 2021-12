ÖVP-Ermittlungen: Bericht zeigt Meldelücken bei Inseraten

Der Revisionsbericht des Finanzministeriums zur ÖVP-Inseratenaffäre zeigt einmal mehr die Meldelücken bei den staatlichen Werbeausgaben auf. In den regelmäßig veröffentlichten Transparenzmeldungen scheinen nämlich niedrigere Inseratenkosten aus als im Bericht des Ministeriums. Der Großteil der Differenz entfällt zwar auf die in den Transparenzmeldungen nicht enthaltenen Steuern. Aber selbst inklusive dieser Summen bleiben Meldelücken von bis zu 556.000 Euro jährlich.

Allerdings sind die veröffentlichten Summen deutlich geringer als die tatsächlichen Ausgaben, wie auch der Revisionsbericht des Finanzministeriums zeigt. So scheinen in den von der KommAustria veröffentlichten Daten des Finanzministeriums für 2018 7,2 Mio. Euro, für 2019 7,3 und für 2020 8,9 Mio. Euro an Inseratenkosten auf. Tatsächlich waren es laut Revisionsbericht allerdings um mehr als zwei Mio. Euro jährlich mehr - nämlich 9,7 Mio. Euro, 9,6 und 11,6 Mio. Euro.