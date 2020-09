ÖVP droht weitere Strafe wegen Mondsee für 2018

Der ÖVP droht eine weitere Strafe wegen des "Austria Camps" der Jungen Volkspartei am Mondsee. Nachdem die Partei bereits für das Jahr 2017 (nicht rechtskräftig) zu 70.000 Euro Geldbuße verdonnert wurde, hat der Rechnungshof den Fall nun auch für das Jahr 2018 an den Parteiensenat im Kanzleramt gemeldet. Bei den Grünen gab es für 2018 keine Auffälligkeiten.

Der Rechnungshof hat am Freitag die Rechenschaftsberichte von ÖVP und Grünen für das Jahr 2018 veröffentlicht. Bei der ÖVP haben die Prüfer dem Unabhängigen Parteien-Transparenz-Senat (UPTS) im Kanzleramt wieder mutmaßliche Verstöße gemeldet. Dabei geht es um Inserate des Salzburger Landtagsklubs in Höhe von 5.300 Euro, die der Rechnungshof als unzulässige Parteiwerbung wertet. Außerdem haben die Prüfer neuerlich die Causa Mondsee angezeigt.

An dem oberösterreichischen See verpachtet das Land seit den 1960er-Jahren ein Grundstück an die JVP, die dort ihr "Austria Camp" betreibt. Einen marktüblichen Preis bezahlt die Parteijugend aber erst seit 2019. Der Parteiensenat im Kanzleramt wertete das im Jänner als unzulässige Parteispende des Landes und verurteilte die ÖVP zu 70.000 Euro Geldbuße für 2017. Die ÖVP hat dagegen berufen. Nun hat der Rechnungshof die Causa auch für 2018 angezeigt. Ein ähnliches Verfahren läuft auch gegen die SPÖ. Sie soll wegen des "Europacamps" der Parteijugend am Attersee 64.000 Euro zahlen, hat ebenfalls berufen und wurde für 2018 erneut angezeigt.