ÖVP droht laut Experten bei NÖ-Wahl Abrutschen unter 40%

Die ÖVP könnte bei der Landtagswahl in Niederösterreich am 29. Jänner noch drastischere Verluste erleiden als bisher angenommen. Meinungsforscher Wolfgang Bachmayer (OGM) hält auch ein Abrutschen unter die 40 Prozent-Marke für ein realistisches Szenario, die aktuellste OGM-Umfrage für den "Kurier" (Sonntag-Ausgabe) sieht die ÖVP bei nur mehr 37 Prozent. "Der 40er ist nicht abgesichert", sagte auch Peter Hajek (public opinion strategies/unique research) gegenüber der APA.

Dass die Verluste sehr stark ausfallen dürften, zeichnete sich schon in vorangegangenen Umfragen ab - etwa in jener von Hajek/Unique research vom 13. Jänner, die 40 Prozent für die Volkspartei ergab. Aber auch deutlich ältere Erhebungen, etwa eine OGM/Kurier-Umfrage vom Mai 2022 zeigten mit 42 Prozent bereits den klaren Trend nach unten für die niederösterreichische ÖVP. Das Halten der absoluten Mandatsmehrheit für die Landespartei ist damit schon lange kein Thema mehr.

Im APA-Gespräch verwies Bachmayer darauf, dass etwa das Zuwandererthema eine "unglaubliche Schubkraft" biete, und auch andere Bundesthemen wie die Teuerung würden der ÖVP schaden. Darüber hinaus sei es der Landespartei trotz aller Bemühungen nicht gelungen, eine ausreichende Distanz zur "nicht so beliebten Bundes-ÖVP" aufzubauen - den Grund dafür verortet Bachmayer, wie auch Hajek, in den starken personellen Verbindungen zwischen der Landespartei und der Bundespartei, kommt doch ein Gutteil der türkisen Regierungsmitglieder aus der niederösterreichischen ÖVP.

Darüber hinaus schade der ÖVP auch die Affäre rund um ORF-NÖ-Landesdirektor Robert Ziegler aus seiner Zeit als Chefredakteur, betonte Bachmayer. Kritik an Ziegler war schon Mitte Dezember aufgekommen: Laut internen Chats und E-Mails soll er sich immer wieder für TV-Präsenz von Mikl-Leitner eingesetzt haben. Ziegler gab seine Zuständigkeiten hinsichtlich der aktuellen Berichterstattung an Ingrid Thurnher ab - vorerst bis zum Vorliegen der Ergebnisse einer Evaluierungskommission. In der vergangenen Woche berichteten dann mehrere Medien über weitere Vorwürfe, ehemalige Mitarbeiter sollen von einem "autoritären Führungsstil" berichtet haben, Ziegler habe die Redaktion über Jahre hinweg zu einer "ÖVP-freundlichen Berichterstattung" gedrängt. Auch wurden E-Mails bekannt, wonach Ziegler 2018 die ÖVP in der NS-Liederbuch-Affäre des damaligen FPÖ-Kandidaten Udo Landbauer beraten haben soll.