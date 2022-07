ÖVP bleibt bei CO2-Bepreisung skeptisch

ÖVP-Generalsekretärin Laura Sachslehner lehnt vorgezogene Nationalratswahlen ab. Im Interview mit der APA warnt sie aber bereits vor einer möglichen Ampelkoalition aus SPÖ, Grünen und NEOS nach dem regulär in gut zwei Jahren anstehenden Urnengang. Forderungen nach einer weiteren Verschiebung der CO2-Bepreisung unterstützt sie zwar nicht direkt, sie verweist aber darauf, dass man die Menschen angesichts der Teuerungen nicht weiter belasten könne.

Neuwahlen wären nach Ansicht Sachslehners in der aktuellen Situation der falsche Weg, auch wenn in aktuellen Umfragen eine relative Mehrheit dafür ist. Angesichts der herrschenden Krisen müsse die Regierung arbeiten und das mache die Koalition auch indem sie laufend Reformen auf den Weg bringe, meint die Generalsekretärin. Zum Einwand, dass die beiden Koalitionsparteien zusammen nicht einmal mehr ein Drittel Zustimmung haben, verweist sie darauf, dass Umfragen nur "Momentaufnahmen" seien. Sie gesteht aber zu, dass die Tendenz für die ÖVP "nicht zufriedenstellend" sei.

Auch wenn die nächsten Wahlen regulär erst in gut zwei Jahren anstehen, warnt die ÖVP-Generalsekretärin bereits vor einer Ampelkoalition aus SPÖ, Grünen und NEOS, die in Umfragen derzeit eine knappe Mehrheit hätte. Mit einem Blick nach Deutschland müsse man die Konsequenzen kritisch betrachten. Die Politik im Nachbarland sei in einigen Punkten "besorgniserregend", etwa wenn man einmal pro Jahr am Standesamt sein Geschlecht ändern könne oder wenn das Staatsbürgerschaftsrecht aufgeweicht werde.