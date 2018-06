Ötzis Werkzeuge geben Aufschlüsse über seine letzten Tage

Ein Forscherteam rund um die Südtiroler Archäologin Ursula Wierer hat bei Untersuchungen von Ötzis Feuersteinwerkzeug (Silex) neue Erkenntnisse über die letzten Lebenstage der Gletschermumie gewinnen können. Diese waren wohl von Flucht und Verfolgung geprägt, da der Mann aus dem Eis seine Werkzeuge nicht mehr reparieren und seine Pfeilspitzen nicht mehr ergänzen konnte.

Der Mann aus dem Eis hatte auf seinem Weg auf das 3.210 Meter hoch gelegene Tisenjoch eine kompakte Feuersteinausrüstung dabei, teilte das Südtiroler Archäologiemuseum in einer Aussendung mit. Dazu gehörten ein Dolch mit sehr kurzer Klinge und abgebrochener Spitze sowie zwei Pfeilspitzen. In der Gürteltasche fanden sich ein Kratzer und ein Bohrer, beide stark abgearbeitet, sowie ein kleiner Feuersteinabschlag und der weltweit einzigartige Retoucheur zum Feuersteinbearbeiten.

Obwohl Ötzi kein professioneller Feuersteinschläger war, sei er sehr wohl in der Lage gewesen, mit seinem Retoucheur seine Werkzeuge nachzuschärfen. Offensichtlich hatte Ötzi aber seit geraumer Zeit vor seinem Tod keinen Zugang zu neuem Silexmaterial mehr. Die Gebrauchsspuren am Kratzer und am Retoucheur weisen zudem daraufhin, dass Ötzi Rechtshänder war.