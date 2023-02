ÖTV-Team im Davis Cup empfängt im September Portugal

Österreichs Davis-Cup-Team empfängt Mitte September im Kampf um einen Platz in der Qualifikationsrunde 2024 Portugal. Die als Nummer 8 gesetzte rot-weiß-rote Equipe spielt am 15./16. oder 16./17. September und hat damit wie vor einem Jahr beim Heimsieg über Pakistan wieder Heimrecht. Die Mannschaft von Kapitän Jürgen Melzer hatte am vergangenen Wochenende in Rijeka mit 1:3 verloren.

Das ÖTV-Team hat gegen Portugal eine ausgezeichnete Bilanz: Alle vier Begegnungen mit den Iberern wurden gewonnen und zwar deutlich dreimal mit 4:1 bzw. einmal mit 5:0. Zuletzt setzten sich Dominic Thiem und Co. 2016 in Guimaraes mit 4:1 durch. Daher hat nun Österreich auch Heimrecht.