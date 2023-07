ÖTV-Frauen tragen Heimspiel im BJK-Cup in Schwechat aus

Die österreichischen Tennis-Frauen werden ihr Heimspiel im Play-off des Billie Jean King-Cups gegen Mexiko im Multiversum Schwechat austragen. Das gab der Österreichische Tennisverband (ÖTV) am Donnerstag bekannt. Als Spieltermine stehen der 11. und 12. November fest, der Belag wird Sand sein. Angeführt von der rot-weiß-roten Topspielerin Julia Grabher hofft die ÖTV-Auswahl auf den Aufstieg in die Qualifikationsrunde für das Finalturnier im kommenden Jahr.

Der Spielort Schwechat muss vom Weltverband ITF noch bestätigt werden, das sei allerdings nur noch Formsache. "Grundsätzlich ist Schwechat für uns ein sehr gutes Pflaster", sagte ÖTV-Kapitänin Marion Maruska bei einer Pressekonferenz am Donnerstag und erinnerte an den überraschenden 3:2-Play-off-Sieg gegen Lettland im vergangenen Jahr. Grabher hatte damals gefehlt, wird heuer aber fix dabei sein. "Ich freue mich umso mehr, dieses Jahr spielen zu können", betonte die 27-jährige Vorarlbergerin, die zuletzt in Wimbledon zum Auftakt gescheitert war.