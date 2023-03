ÖTTV-Männer mit 3:1 gegen Spanien zum EM-Quali-Poolsieg

Österreichs Tischtennis-Männer-Nationalteam hat am Mittwoch in Stockerau mit einer jungen Truppe und einem 3:1 gegen Spanien den Gruppensieg in der EM-Qualifikation geholt. Team-Debütant Maciej Kolodziejczyk wurde mit einem 3:1 gegen Albert Lillo und einem 3:0 gegen Joan Masip zum Matchwinner, den dritten Punkt steuerte David Serdaroglu mit einem 3:0 gegen Miguel Angel Pantoja bei. Mit Andre Pierre Kases unterlag ein weiterer Debütant dem routinierten Carlos Caballero 0:3.

Noch eine Woche davor hatte den Österreichern statt eines Fix-Tickets für die Team-EM-Endrunde im September in Malmö der Gang ins Play-off gedroht, nachdem die Auftaktpartie in Kroatien nach einer 2:0-Führung 2:3 verloren worden war. Es folgte ein ÖTTV-Sieg in Spanien. Dem fügte die Truppe von Teamchef Chen Weixing am vergangenen Donnerstag in Fürstenfeld ein 3:0 gegen Kroatien und nun vor den Augen von Ex-Weltmeister Werner Schlager ohne Daniel Habesohn, Robert Gardos und Andreas Levenko das 3:1 über die Iberer hinzu.

"Wir sind Erster in der Gruppe geworden. Jetzt hoffe ich, dass wir in Schweden eine Medaille machen", sagte Kolodziejczyk im ORF-Interview. Von ÖTTV-Sportdirektor Stefan Fegerl gab es für den Vize-Staatsmeister ein dickes Lob: "Es war eine hervorragende Leistung beim Teamdebüt, er hat sich ausgezeichnet." Auch Schlager hat es gefallen, er empfahl aber für künftig die Einbindung von Gardos und Co.: "Ich glaube, dass die Mannschaft dann insgesamt leistungsfähiger ist."