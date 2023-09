ÖTTV-Männer bei Team-EM gegen Schweden

Österreichs Tischtennis-Männer peilen bei der Team-EM in Malmö einen ähnlichen Coup wie die rot-weiß-roten Fußballer an. Denn im Achtelfinale am Donnerstag wartet Gastgeber Schweden, die ÖTTV-Frauen treten gegen Frankreich an. "Wir hoffen auf ein Resultat wie bei den Fußballern", sagte Teamchef Chen Weixing und spielte auf den 3:1-Sieg der ÖFB-Auswahl in der EM-Qualifikation am Dienstag in Schweden an. Allerdings sind die Österreicher in beiden Duellen Außenseiter.

Das Männer-Team um Robert Gardos, Andreas Levenko und Maciej Kolodziejczyk zog als Gruppenzweiter in die K.o.-Phase ein, mit Schweden wartet am Donnerstag (19.00 Uhr) die Nummer zwei des EM-Turniers mit Vizeweltmeister Truls Moregaard. Chefcoach Chen Weixing muss zudem auf Daniel Habesohn verzichten, der aus familiären Gründen nach dem ersten Spiel heimgereist ist.

Die ersatzgeschwächte Frauen-Equipe um Amelie Solja, Karoline Mischek und EM-Debütantin Anastasia Sterner bekommt es am Donnerstag (16.00) mit Europas Nummer drei zu tun.