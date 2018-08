Oettinger: Migration nicht mit Budgetpolitik vermengen

EU-Haushaltskommissar Günther Oettinger hat in der Debatte um die Migrationspolitik gegenüber Italien nachgelegt. Die EU-Kommission werde die Unterstützung Roms fortsetzen, sagte Oettinger im APA-Interview und fügte hinzu: "Aber umgekehrt sollte man nicht die Migrationsaufgabe und die Europäische Haushaltspolitik vermengen. Dann sollte man auch mit Zahlen arbeiten, die stimmen."

“Italien bezahlt jährlich in den europäischen Haushalt zwischen 14 und 16 Milliarden Euro ein – nicht 20 Milliarden, wie behauptet”, betonte Oettinger am Rande des Europäischen Forum Alpbach. Abzüglich des Rückflusses nach Italien blieben letztlich zwei bis drei Milliarden Euro, die Rom netto einzahle. Der EU-Kommissar spielte dabei auf den jüngsten Streit zwischen Rom und Brüssel an. Zuletzt drohte der italienische Vize-Regierungschef Luigi de Maio, Italien werde nicht bereit sein, jedes Jahr 20 Milliarden Euro an die EU zu zahlen, sollten die anderen EU-Staaten Migranten des Schiffes “Diciotti” nicht aufnehmen. Für die “Diciotti” wurde mittlerweile eine Lösung gefunden.