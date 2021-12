ÖSV vermeldet Zuschauer-Kapazitäten für kommende Events

Der Österreichische Skiverband (ÖSV) hat am Freitag die Zuschauer-Obergrenzen für die anstehenden Wintersport-Topevents in Österreich vermeldet. Demnach sind beim Vierschanzentournee-Springen in Innsbruck am 4. Jänner 4.000 Fans zugelassen, die Qualifikation geht ohne Publikum über die Bühne. Beim Tournee-Finale am 6. Jänner in Bischofshofen dürfen so wie drei Tage später beim Weltcup am selben Ort jeweils etwa 3.500 Personen die Drehkreuze passieren, in der Quali rund 1.000.

Beim Frauen-Alpin-Slalom am 11. Jänner in Flachau dürfen circa 2.000 Menschen dabei sein, die Abfahrt am 15. Jänner und der Super-G am 16. Jänner in Altenmarkt-Zauchensee gehen vor jeweils 500 Zuschauern über die Bühne. Der Frauen-Riesentorlauf am 28. Dezember und der Frauen-Slalom am 29. Dezember in Lienz finden, wie schon länger bekannt, ohne Publikum statt.

Laut aktuell gültiger Covid-Verordnung dürfen maximal 4.000 Zuschauer unter 2G-Vorgabe auf zugewiesenen und gekennzeichneten Sitzplätzen bei Outdoor-Veranstaltungen Einlass finden. Alle gekauften Tickets (ausgenommen VIP Bereiche) werden storniert und rückerstattet. Personen, die bereits Karten für eine dieser Veranstaltungen gekauft haben, erhalten bis 21. Dezember um 10.00 Uhr ein Vorkaufsrecht für die neu ausgewiesenen Sitzplätze.

Bei Online-Käufern wird die Rückabwicklung automatisch durchgeführt und die Kunden können von ihrem Vorkaufsrecht online Gebrauch machen. Personen, die ihr Ticket in einer Vorverkaufsstelle gekauft haben, können ihr Ticket bei customer.care@oeticket.com stornieren und erhalten ebenfalls ein Vorkaufsrecht für die neu ausgewiesenen Sitzplätze. Die VIP Tickets behalten ihre Gültigkeit, hier wird ein Sitzplatz zugeteilt.