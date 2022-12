ÖSV-Tournee-Team mit Kraft, Fettner, Hörl und Hayböck

Der Salzburger Stefan Kraft führt Österreichs Aufgebot für die 71. Auflage der Vierschanzentournee der Skispringer an. Ebenso im von Cheftrainer Andreas Widhölzl nominierten siebenköpfigen ÖSV-Team stehen die Team-Olympiasieger Manuel Fettner und Jan Hörl wie auch Michael Hayböck, Philipp Aschenwald und der 20-jährige Daniel Tschofenig. Komplettiert wird der rot-weiß-rote Kader von Clemens Leitner. Der 24-Jährige hat das siebente ÖSV-Ticket über den Continental-Cup geholt.

Teilweise parallel zur traditionell in Oberstdorf (Springen am 29. Dezember), Garmisch-Partenkirchen (1. Jänner), Innsbruck (4.) und Bischofshofen (6.) ausgetragenen Tournee geht das Silvester-Tournament der Frauen über die Bühne. Am 28. und 29. Dezember wird in Villach gesprungen, am 31. Dezember und am 1. Jänner in Ljubno. ÖSV-Chefcoach Harald Rodlauer hat für diese Premiere Eva Pinkelnig, Sara Marita Kramer, Chiara Kreuzer, Jacqueline Seifriedsberger, Hannah Wiegele und Katharina Elmauer nominiert. In Kärnten und Slowenien wird um die "Goldene Eule" gesprungen.