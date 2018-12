ÖSV-Teams erstmals seit 2003 mit vier Nordamerika-Siegen

Erstmals seit 2003 haben Österreichs Alpinski-Asse bei den Rennen der Nordamerika-Tournee vier Siege geholt. Auffallend war, dass diese mit Max Franz bzw. Nicole Schmidhofer von nur zwei Leuten und jeweils auf derselben Skimarke (Fischer) eingefahren wurden. Weil auch die Teamleistungen stark waren, sind Mannschafts- und Nationenwertung bei der Rückkehr des Weltcups nach Europa fest in ÖSV-Hand.

Zur besten Siegbilanz seit 15 Jahren kamen in den zehn Rennen in Killington, Lake Louise und Beaver Creek insgesamt acht Podestplätze. Größter Wermutstropfen auf der Herrenseite war, dass es in Beaver Creek erneut kein Abfahrtspodium gegeben hat.

Dass selbst mit der starken Truppe rund um Franz, Vincent Kriechmayr, Matthias Mayer und Hannes Reichelt die seit 2013 andauernde Durststrecke nicht beendet wurde, erklärte sich Herrenchef Andreas Puelacher mit zu viel Verbissenheit. Während vor allem den ehrgeizigen Kriechmayr der verpasste Sieg wurmte, legte der Kärntner Franz nach dem Abfahrtssieg in Lake Louise in Colorado mit seinem ersten Triumph im Super-G nach.

Was Puelacher dabei besonders störte: “Wir sind allgemein mit technischen Fehlern ausgeschieden. Das gefällt mir gar nicht.” Man müsse genauer und präziser Ski fahren. “Wir wollen im Riesentorlauf eine ebenso kompakte Mannschaft herbringen, wie wir sie auch in allen anderen Disziplinen haben”, forderte er. Zwar habe auch Hirscher in Beaver Creek nicht fehlerlos agiert. “Aber er ist nichtsdestotrotz in Form und wird auch heuer seine Rennen im Riesen gewinnen.”