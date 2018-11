ÖSV-Team nach Springen in Ruka Fünfter - Japan führt

Österreichs Nordische Kombinierer mit Martin Fritz, Lukas Greiderer, Auftaktsieger Mario Seidl und Wilhelm Denifl liegen im ersten Weltcup-Teambewerb der Saison in Ruka nur auf dem fünften Zwischenrang. Ein besseres Ergebnis zur Halbzeit machte am Sonntag eine Disqualifikation Greiderers für den Sprungbewerb zunichte, sein Anzug war zu wenig luftdurchlässig.

Damit geht es für Seidl und Co. in der Loipe (ab 15.00 Uhr MEZ) wohl maximal um Platz drei. In Führung liegen die Japaner, die mit 1:05 Minuten Vorsprung auf die Deutschen starten. Die drittplatzierten Polen, Tschechien und Österreich liegen zwischen 2:40 und 2:51 Minuten dahinter innerhalb von elf Sekunden.