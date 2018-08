OeSV-Team bricht ins Olympiarevier Enoshima 2020 auf

Mit zwei bei den Weltmeisterschaften in Aarhus gesicherten Quotenplätzen wird der Österreichische Segelverband Sonntag nach Tokio reisen, um im Olympiarevier von 2020 ein Trainingslager zu absolvieren. Wie viele Aufenthalte es 2019 in Enoshima geben wird, hängt von der Olympiaförderung ab. Verbandspräsident Herbert Houf sprach diesbezüglich von "bedenklichen Wahrnehmungen", die ihn "erreichen".

Der Segelverband hat derzeit einige wissenschaftliche Projekte laufen, so in der Meteorologie, im Foiling (Nacra 17) und die Segel-Mast-Auswahl (49er) betreffend. Am Stützpunkt am Neusiedler See will man das Seglerheim erneuern, damit die Sportler dort “ein Zuhause” haben, erklärte Houf. Denn man müsse die Zeit auf dem Wasser verlängern. Und weil das im Winter nur im Ausland geht, werden mobile Lösungen und Trainingspartnerschaften forciert. Ein weiteres Anliegen ist dem OeSV die Karriere danach. Das Know-how der ehemaligen Segler wie Matthias Schmid, der nun Head of Sports ist, soll im Verband gehalten werden und auch dem Nachwuchs zugutekommen.