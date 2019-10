ÖSV-Stars versteigern Rennausrüstung für Forschungsprojekt

Der Österreichische Skiverband (ÖSV) startet diesen Donnerstag eine große Charity-Initiative für ein zukunftsweisendes Forschungsprojekt. Die Ski-Stars des ÖSV stellen dafür Rennsportequipment für insgesamt vier Versteigerungen zur Verfügung. Darunter sind ein Rennanzug des achtfachen Weltcup-Gesamtsiegers Marcel Hirscher, Rennski von Anna Veith oder Skischuhe von Lizz Görgl.

Los geht es am 31. Oktober und über insgesamt vier Auktionen, die das renommierte Auktionshaus Dorotheum durchführt. Bei der Schlussversteigerung während des Night Race in Schladming am 28. Jänner ist Hirschers Rennanzug das Highlight.