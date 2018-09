ÖSV-Star Veith: Konstanz als großes Saisonziel

Ski-Star Anna Veith geht in die finale Vorbereitung auf eine "komische" Weltcupsaison. Nach ihrer Verletzungsmisere absolviert die zweifache Gesamtweltcupsiegerin erstmals wieder eine Sommer-Vorbereitung schmerzfrei. Im Super-G und Riesentorlauf möchte die 29-jährige Salzburgerin den Sprung zurück in den Kreis der Seriensiegerinnen schaffen, der Gesamtweltcup ist aber "kein Thema".

Im abgelaufenen Winter tastete sich Veith bereits schrittweise heran. Highlights in der Comeback-Saison nach zwei Knie-OPs waren der Super-G-Weltcupsieg in Val d’Isere und die sensationelle Olympia-Silbermedaille in Pyeongchang. Geht es nach der 15-fachen Weltcupsiegerin, mischt sie heuer im Weltcup wieder regelmäßig ganz vorne mit. “Letztes Jahr habe ich gezeigt, dass ich an der Spitze mitfahren kann, aber ich war nicht konstant genug, um am Ende auch an der Spitze zu stehen.” Konstanz sei daher “ein großes Ziel”.