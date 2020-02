ÖSV-Springerinnen vor Heimbewerben voller Euphorie

Acht Siege, zwanzig Podestplätze durch vier verschiedene Athletinnen und überlegene Führung im Nationencup. Die ÖSV-Skispringerinnen aus dem Team von Cheftrainer Harald Rodlauer kommen angesichts der jüngsten Vorstellungen auf der Weltcup-Bühne voller Euphorie zu den zwei Heimbewerben am Wochenende (14.15 bzw. 14.30 Uhr/live ORF 1) in Hinzenbach (OÖ).

Die Leistungen bei der Heim-WM in Seefeld 2019 mit Edelmetall in allen drei Bewerben waren so etwas wie eine Initialzündung für Weltcup-Spitzenreiterin Chiara Hölzl, Eva Pinkelnig und Co. "Durch die Medaillen und drei Top-Ten-Plätze in der Weltcup-Gesamtwertung haben die Mädels gesehen, was möglich ist", erklärte Rodlauer.