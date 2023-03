ÖSV-Springer nutzten letzte Chance mit Team-Bronze

Kraft und Co. auf Medaillenkurs

Kraft und Co. auf Medaillenkurs ©APA/AFP

Kraft und Co. auf Medaillenkurs ©APA/AFP

Das Skispringer-Team hat die letzte Chance auf eine österreichische Medaille bei der WM in Planica genutzt und Bronze erobert. Damit steht aber auch fest, dass der ÖSV die nordischen Titelkämpfe in Slowenien ohne Gold abschließen wird. Die Bilanz lautet genauso wie bei der ebenfalls titellosen Alpin-WM in Frankreich sieben Medaillen.

Die Sprung-Mannschaft mit Daniel Tschofenig, Michael Hayböck, Jan Hörl und Stefan Kraft musste sich Gastgeber Slowenien und Norwegen deutlich geschlagen geben. Dadurch retteten Kraft und Co. ihre bisher medaillenlose WM. Die restlichen sechs Medaillen schafften die Skispringerinnen (2 x Silber) und das Kombinationsteam (4 x Bronze).