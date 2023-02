ÖSV-Skispringerinnen in Willingen wieder am Podest vorbei

Die Österreicherinnen haben auch im zweiten Großschanzenbewerb von Willingen die Weltcup-Podestplätze verpasst. Bei schwierigen Anlauf- und Aufsprungbedingungen wegen Schneeregens war Chiara Kreuzer am Sonntag bei einem japanischen Dreifacherfolg als Fünfte neuerliche die Beste des ÖSV-Teams. Die fünffache Saisonsiegerin Eva Pinkelnig kam nicht über Platz 13 hinaus, sie liegt vor dem Heimweltcup in Hinzenbach kommendes Wochenende im Gesamtklassement aber noch klar vorne.

Pinkelnig ("Chapeau an die Japanerinnen") kam auf der großen Schanze wieder nicht richtig ins Fliegen. "Ich bin ein bisschen energieleer, es war ein bisschen viel in letzter Zeit", meinte die Vorarlbergerin und verwies auf viele Bewerbe und Termine in letzter Zeit, die viel Kraft gekostet hätten. Auch Stürze aus der Vergangenheit hätten mental eine Rolle gespielt. Sie werde aber versuchen, in den wenigen Tagen bis zu den Bewerben auf der deutlich kleineren Heimschanze wieder Energie zu tanken. "Ich freue mich auf Hinzenbach, dort will wieder richtig Gas zu geben."

Im Gesamtweltcup führt Pinkelnig noch 139 Punkte vor Katharina Althaus. Die Deutsche landete nach ihrem Samstag-Sieg diesmal an der achten Stelle. Etliche sonst antretende Athletinnen waren dieses Wochenende nicht am Start, da sie an der Junioren-WM in Kanada teilnehmen. Auch Weltcup-Titelverteidigerin Sara Marita Kramer fehlte, da sie im Hinblick auf die WM in Planica weiterhin im Training an ihrer zuletzt nicht idealen Form feilt.