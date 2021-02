ÖSV-Skispringer mit Auftakt der enttäuschten Hoffnungen

Österreichs Skispringer waren ob der Weltcup-Ergebnisse nicht als Favoriten zu den Nordischen Weltmeisterschaften in Oberstdorf angereist. Nach gesteigerten Trainingsleistungen auf der kleinen Schattenberg-Schanze war freilich Hoffnung aufgekeimt, dass Stefan Kraft, Michael Hayböck oder Philipp Aschenwald in Richtung Medaillen schielen können. Nur Daniel Huber war abgefallen. Im Wettkampf klappte es dann aber nicht, fehlte auch bei manchen Sprüngen das Glück.

Mit den Rängen sieben (Hayböck), zehn (Kraft) und zwölf (Aschenwald) und damit drei von vier Aktiven im ersten Dutzend hat die ÖSV-Crew im Vergleich zum Weltcup eigentlich gut abgeschnitten, doch bei Großereignissen zählen bekanntlich nur die Top 3. Hayböck durfte sich als Halbzeit-Neunter im Finale am meisten ausrechnen, hatte aber Pech. "Im ersten Durchgang war der Aufwind weg und beim zweiten Sprung war es wieder zäh genau in dem Moment mit den Windverhältnissen."

Kraft war am meisten zugetraut worden, in der Qualifikation hatte er mit Rang drei aufgezeigt und hielt diese Position bei optimalem Verlauf auch für den Wettkampf für möglich. "Es war nicht ganz zufriedenstellend", meinte der Salzburger nach der Konkurrenz. "Dass einer so richtig abgegangen wäre, war nicht dabei. Das werden wir uns in Ruhe anschauen, woran das gelegen hat. Nah dran, aber halt nicht ideal." Zumindest körperlich geht es dem 27-Jährigen aber gut, der Rücken spielt derzeit mit.