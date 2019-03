Schweiz gewann Team-Bewerb in Soldeu - Österreich Fünfter

Kanadas Skiteam hat sich im einzigen Achtelfinalduell gegen Gastgeber Andorra (3:1) warmgefahren und Österreich im Viertelfinale des Teambewerbs beim alpinen Ski-Weltcupfinale in Soldeu mit 4:0 rausgeworfen. Die ÖSV-Equipe wurde damit nur Fünfter. Den Sieg holte sich Olympiasieger und Weltmeister Schweiz im große Finale gegen Norwegen, Dritter wurde Deutschland.

Beim Weltcupfinale war Österreich in einem Teambewerb zuletzt 2015 in Meribel als Dritter auf dem Podest. 2016 in St. Moritz und 2017 in Aspen war man jeweils Fünfter, 2018 in Aare Vierter. Am Freitag in Soldeu war das Spektakel für das rot-weiß-rote Team bei herrlichstem Wetter und Temperaturen im zweistelligen Plusbereich in der Besetzung Katharina Truppe, Katharina Huber, Michael Matt und Marc Digruber in weniger als vier Minuten kurz nach zwölf Uhr vorüber.