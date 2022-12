ÖSV-Duo kommt bei Tour-de-Ski-Auftakt in die K.o.-Phase

Lisa Unterweger und Benjamin Moser sind beim Auftakt der Tour de Ski mit einer Punktlandung als jeweils 30. gerade noch in die K.o.-Phase des Skatingsprints eingezogen. Distanzspezialistin Teresa Stadlober schied in Val Müstair als 46. in der Qualifikation aus. Das widerfuhr auch Mitfavoritin Jessica Diggins (USA/40.). Philipp Leodolter blieb außerhalb der besten 60 ebenfalls hängen. Lukas Mrkonjic trat nicht an.

Die Bestzeiten markierten die Schweizer Lokalmatadorin Nadine Fähndrich bzw. Norwegens Topstar Johannes Hösflot Kläbo. Die Entscheidung beginnend mit dem Viertelfinale steht am Samstagnachmittag auf dem Programm.