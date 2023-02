ÖSV-Dreifachführung in Oberstdorf-Kombination

Mit einer Dreifachführung nach dem Springen gehen die nordischen ÖSV-Kombinierer im ersten von zwei Weltcup-Bewerben in Oberstdorf in den Langlauf. Weltcup-Spitzenreiter Johannes Lamparter nahm seine glänzende Form aus Seefeld mit ins Allgäu und sprang am Samstag mit 139 m Höchstweite. Dadurch startet der Tiroler mit 15 Sekunden Vorsprung auf Franz-Josef Rehrl sowie 28 Sekunden vor Mario Seidl in die Loipe. Der 10-km-Lauf beginnt um 14.45 Uhr.

Triple-Sieger Lamparter geht in Oberstdorf auf seinen neunten Weltcupsieg los. Rehrl, der am Freitag im provisorischen Wertungsdurchgang mit 144,5 m einen neuen Schanzenrekord aufgestellt hatte, landete bei 135,5 m. Teamkollege Seidl freute sich über einen 137-m-Satz, der Salzburger hatte Seefeld wegen eines noch nicht ganz auskurierten Infekts ausgelassen. Bester Nicht-Österreicher wurde als Vierter der Este Kristjan Ilves, der auf 133,5 m kam und 38 Sekunden nach Lamparter in die Loipe darf.

Chancen auf eine Top-10-Platzierung haben auch Martin Fritz als Neunter (125,5 m/+1:36 Min.) und Lukas Greiderer als Zwölfter (123/+2:04). In Oberstdorf nicht am Start sind unter anderem Norwegens Topstar Jarl Magnus Riiber, der deutsche Olympiasieger Vinzenz Geiger und der Japaner Ryota Yamamoto.