Nina Ortlieb ärgerte sich nach Platz sechs am Freitag über einen Fehler. ©APA

ÖSV-Damen greifen in zweiter Crans-Abfahrt an

Lara Gut-Behrami hat am Freitag die erste Abafhrt in Crans Montana gewonnen. Am Samstag wollen die ÖSV-Damen zurückschlagen.

Nach dem Ersatzrennen für Sotschi am Freitag wollen die Österreicherinnen in der Original-Abfahrt am Samstag einen weiteren Schritt nach vorne machen.

Stephanie Venier lieferte am Freitag mit Platz drei einen Beweis für die ansteigende Form der ÖSV-Speed-Damen. Für Venier war es der erste Podestplatz seit Platz drei Anfang Dezember in Lake Louise.

Podesthoffnungen hatte sich am Freitag Nina Ortlieb nach ihrer überlegenen Trainingsbestzeit gemacht. Platz sechs bedeutet das zweitbeste Saison- und Karriere-Ergebnis für die Vorarlberger Aufsteigerin.

Trotz der Höhenlage ist beim WM-Kontrahenten von Saalbach-Hinterglemm erneut mit schwierigen Pistenverhältnissen zu rechnen. Die wegen ihrer Familien-Tragödie weiterhin fehlende Mikaela Shiffrin hat in der Gesamtwertung nur noch 77 Punkte Vorsprung auf die Tages-Siebente Federica Brignone (ITA) und 104 auf die slowakische Technik-Spezialistin Petra Vlhova, die am Freitag als Abfahrts-Vierte überraschte. Shiffrin trainiert zwar in den USA, ihre Rückkehr ist nach dem unerwarteten Ableben ihres Vaters aber weiter offen.