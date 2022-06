Österreichweite Architekturtage gehen ins Finale

Die 11. österreichweiten Architekturtage gehen ab Donnerstag (9. Juni) ins Finale. Bis Samstag soll zum Jahresthema "Architektur und Bildung: Leben Lernen Raum" mit einer Vielzahl von Veranstaltungen noch einmal eine große "Rundschau an innovativen Bildungsbauten in Österreich" geboten werden. Die laut Veranstaltern "größte Publikumsveranstaltung für Architektur" des Landes wird von den Architekturhäusern der Bundesländer kuratiert.

Am Programm des Finales stehen Führungen durch Schulen, Stadtspaziergänge, Bus- und Fahrradtouren, Ausstellungen, Baustellenbesuche, Vorträge, Podiumsdiskussionen, Kinderworkshops und Filmvorführungen. Architekturbüros in Graz und der Steiermark (wie Riegler Riewe oder KREINERarchitektur) öffnen am Donnerstag ihre Türen und zeigen ihre neuesten Projekte. Auch in Vorarlberg laden Büros wie Michelangelo Zaffignani oder NONA Architektinnen in Offene Ateliers. In Innsbruck stellt Hemma Fasch von fasch&fuchs architekten in einem Vortrag die Frage: "Die Architektur als dritte Pädagogin?"