Österreichs Wirtschaft wächst heuer um weniger als 2 Prozent

Der Internationale Währungsfonds (IWF) geht davon aus, dass sich Österreichs Wirtschaftswachstum heuer auf unter 2 Prozent verlangsamen und mittelfristig bei 1,75 Prozent einpendeln wird. Erst im April war die BIP-Prognose von 2,2 auf 2,0 Prozent zurückgenommen worden. Für Österreichs Wirtschaftspolitik findet IWF-Delegationsleiter Jeffrey Franks in einem Statement vom Freitag aber lobende Worte.

Eine IWF-Delegation hat Österreich vom 17. bis 24. Mai im Rahmen der sogenannten “Artikel-IV-Konsultationen” besucht und hätte am Freitag einen vorläufigen Länderbericht vorlegen sollen – der wurde aber wegen der politischen Turbulenzen in Wien verschoben. Die jährliche Überprüfung werde fortgesetzt, sobald eine neue Regierung gebildet sei, heißt es in einem schriftlichen Statement. Der endgültige Bericht wäre im September fällig gewesen, dürfte sich nun aber um einige Monate verzögern.