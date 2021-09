Österreichs Wirtschaft hat Turnaround im 2. Quartal erreicht

Österreichs Wirtschaft ist im zweiten Quartal 2021 zum ersten Mal seit Beginn der Coronakrise wieder gewachsen, im Vergleich zum Vorjahresquartal legte die Wirtschaftsleistung um 12,0 Prozent zu. Inzwischen ist das Vorkrisenniveau fast wieder erreicht, geht aus dem Austrian Recovery Barometer der Statistik Austria hervor. "Viele Wirtschaftsbereiche haben die Krise bereits hinter sich gelassen", sagte Statistik-Austria-Generaldirektor Tobias Thomas am Donnerstag.

Die Corona-Pandemie hatte auch wirtschaftlich gravierende Folgen. Am stärksten fiel der Einbruch der Wirtschaftsleistung im zweiten Quartal 2020 mit einem Rückgang um 12,8 Prozent aus. "Das war der kräftigste Einbruch in der Nachkriegszeit", sagte Thomas. Der Rückschlag war auch viel stärker als während der Wirtschafts- und Finanzkrise, als das BIP im zweiten Quartal 2009 um 5,9 Prozent schrumpfte. Auch der Rückgang des Jahreswachstums war 2020 mit 6,2 Prozent deutlich stärker als im Jahr 2009.

Gastronomie und Beherbergung haben in Österreich einen vergleichsweise großen Anteil an der gesamten Wertschöpfung: Im Durchschnitt der EU-27 beträgt der BIP-Anteil dieser Branchen 3,6 Prozent, in Österreich sind es in normalen Zeiten 5,2 Prozent. Noch schwerer wiegen Gastronomie und Hotellerie nur in Zypern, Griechenland, Kroatien, Spanien und Portugal. Im zweiten Quartal 2021 trugen Gastronomie und Beherbergung allerdings nur mit 2,7 Prozent zur österreichischen Wertschöpfung bei.