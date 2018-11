Österreichs U21 schaffte historisch erste EM-Teilnahme

Österreichs Fußballverband darf sich über die erste Teilnahme an einer EM-Endrunde im U21-Bereich freuen. Die Auswahl von Trainer Werner Gregoritsch siegte am Dienstag im Play-off-Rückspiel der Qualifikation gegen Griechenland mit 1:0 (0:0) und buchte damit das Ticket für das Turnier in Italien und San Marino im nächsten Juni.

Adrian Grbic erzielte in der NV Arena von St. Pölten in der 51. Minute per Freistoß den entscheidenden Treffer. Kapitän Philipp Lienhart und Co. hatten bereits das Hinspiel in Griechenland am vergangenen Freitag mit 1:0 gewonnen. Österreich, zuletzt 2016 im Play-off an Spanien gescheitert, kann in der wichtigsten Nachwuchsklasse bei der EM damit auf Gegner wie Titelverteidiger Deutschland, England, Spanien, Italien oder Frankreich treffen. Die Auslosung für das Turnier mit zwölf Mannschaften findet Freitag (18.00 Uhr) in Bologna statt.