Österreichs U19 zog in EM-Quali souverän in Eliterunde ein

Österreichs U19-Fußball-Nationalteam ist in der EM-Qualifikation in souveräner Manier in die Eliterunde vorgestoßen. Im Drei-Nationen-Turnier in Salzburg in der ersten Quali-Phase schlug der ÖFB-Nachwuchs am Dienstag Irland mit 2:0 und holte damit den dritten Sieg im dritten Spiel. Neben Österreich zogen auch die Schweiz in die Eliterunde ein, in der es im Frühjahr 2020 um die EM-Tickets geht.

Die Tore für die Heimischen schossen Chelsea-Legionär Thierno Ballo (26.) und Chukwubuike Adamu (77.) vom FC Liefering. Bei den Iren sahen zwei Spieler die Rote Karte, bei den Österreichern musste Patrick Wimmer im Finish (79.) mit Gelb-Rot vom Feld. Die Auslosung der Eliterunde findet am 3. Dezember statt, Österreich wird aus Topf eins gezogen.