Österreichs Tourismus jubelt über neuen Rekordsommer

Der ungewöhnlich warme Oktober und der Ansturm in den Ferienmonaten haben der heimischen Tourismusbranche einen Rekord beschert. Mit 78,9 Millionen Nächtigungen übertraf die Sommersaison 2019 - von Mai bis Oktober - das bisher beste Jahr 1991 mit damals 78,1 Millionen Übernachtungen. Auch bei der Zahl der Gäste registrierte die Statistik Austria einen Höchstwert, wie sie am Freitag mitteilte.

Ob zum Wandern, Bergsteigen oder Mountainbiken in den Alpen, zum Auspannen an den Seen oder zum Sightseeing in den Städten - ganz Österreich erfreute sich im heurigen Sommer steigender Beliebtheit, die Zahl der Ankünfte und Nächtigungen stieg in allen neun Bundesländern. Am stärksten fiel das Plus in Niederösterreich mit 7,2 Prozent auf 2 Millionen Gäste aus, die Nummer eins blieb Tirol mit 6,2 Millionen Ankünften.