Österreichs Springreiter kämpfen um Medaillen in Barcelona

Österreichs Springreiter sind nach dem souveränen Sieg im Divisionsfinale im August von Freitag bis Sonntag in Barcelona im Nations-Cup-Finale der besten 18 Nationen am Start. Angeführt vom WM-Sechsten Max Kühner hofft die OEPS-Equipe, die allerdings ohne Christian Rhomberg auskommen muss, auf das Erreichen der Medaillenentscheidung mit den besten acht Teams. Da müsste aber alles zusammenpassen.

Für Kühner, der in Tryon bei den Weltreiterspielen ausgezeichneter Sechster geworden war, ist das Nations-Cup-Finale und der im August gelungene Aufstieg in die Europa Division eins “die Champions League des Pferdesports”.

Die österreichische Equipe tritt im Real Club de Polo de Barcelona am Freitag unter anderen gegen Weltmeister USA, Schweden (WM-Zweiter), Deutschland (WM-Dritter), Großbritannien, Niederlande, Schweiz, Belgien, Brasilien und Gastgeber Spanien an. Die Top 8 entscheiden am Sonntag den Titel untereinander. Die anderen Nationen kämpfen am Samstag im Challenge Cup um Platz 9.