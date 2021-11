Österreichs Siegerbands kommen aus Vorarlberg!

Zwei Bands der tonart Musikschule Mittleres Rheintal konnten sich für den österreichweiten Jugendmusikwettbewerb „podium.jazz.pop.rock“ qualifizieren.

„The Dudas“ sind Zoé-Julie Kalin (Vocals), Jonas Ströhle (Klavier & Keyboard), Florian Fritz (Bass) und Simon Rapp (Drums). Sie traten in der Altersgruppe II (14 bis 16 Jahre) in der Kategorie Pop/Rock an und werden an der Musikschule von Isabella Pincsek gecoacht.