Österreichs Meister auch 2024 mit Champions-League-Fixplatz

Österreichs Fußball-Meister hat auch 2024 einen Fixplatz in der Fußball-Champions-League sicher. Da sich am Donnerstag die drei verbliebenen türkischen Clubs aus dem Europacup verabschiedet haben, kann die heimische Bundesliga nicht mehr vom zehnten Platz der UEFA-Fünfjahreswertung verdrängt werden. Von den dahinter liegenden Nationen ist nur noch der 13. Schweiz mit dem FC Basel im Conference-League-Viertelfinale international vertreten.

Der Rückstand der Eidgenossen ist allerdings so groß, dass Österreich nicht mehr überholt werden kann, selbst wenn Basel den Bewerb mit fünf Siegen gewinnt. Das bedeutet auch, dass der heimische Vizemeister wie in diesem Sommer in der dritten Qualifikationsrunde zur Königsklasse einsteigt. Übersteht er eine der beiden CL-Hürden nicht, ist ihm ein Platz in der EL-Gruppenphase sicher.