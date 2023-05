Österreichs KMU fürchten Klimawandel mehr als Cyberangriffe

Jedes zehnte kleine oder mittelgroße Unternehmen (KMU) in Österreich sieht den Klimawandel als derzeit größte Bedrohung für sein Geschäft. Nur eine allgemeine Wirtschaftskrise wird von deutlich mehr Firmenvertretern als größte Bedrohung wahrgenommen, Krieg erscheint etwa gleich vielen Entscheidern in den heimischen KMUs als größtes Problem. Das geht aus einer YouGov-Umfrage im Auftrag des Plattformbetreibers Visable unter 217 Unternehmensvertretern hervor.

Durch die aktuellen Krisen hat sich in der Hälfte der Unternehmen der Stellenwert von Nachhaltigkeit erhöht, in einem Drittel ist er gleich geblieben, in elf Prozent ist er gesunken (Rest: Keine Angaben). Nur ein Fünftel der Unternehmen hat in den vergangenen 12 Monaten keine Umwelt- oder Klimainitiativen gesetzt.