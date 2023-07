Österreichs Klimaplan-Entwurf mit Lücke zum 2030-EU-Ziel

Österreichs Klimaziel bis 2030 bleibt vorerst weiterhin unerreichbar, der am Dienstag präsentierte Entwurf des Nationalen Energie- und Klimaplans (NEKP) ändert daran nichts. Um 48 Prozent soll der CO2-Ausstoß gegenüber 2005 reduziert werden, aber es reicht nur für 35 Prozent. Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) wartet nun auf konkrete Vorschläge, wie die Lücke geschlossen werden kann. "Nein sagen reicht nicht" lautete dabei ihre Botschaft gegenüber potenzieller Kritik.

13 Prozentpunkte ist die Lücke also groß, der insgesamt zu reduzierende Treibhausausstoß bezieht sich dabei auf den Nicht-Emissionshandelsbereich, der aus dem Klimamaßnahmenpaket "Fit for 55" der EU-Kommission von 2021 hervorgeht. Die nicht ausreichenden 35 Prozent Treibhausgas-Reduktion sind aus den Berechnungen des sogenannten WAM-Szenarios ("with additional measures") hervorgegangen, und Günther Lichtblau, Klimaexperte im Umweltbundesamt, sah das Positive: "Das bisherigen Ziel der Kommission von Minus 36 Prozent würde mit dem WAMS gut zusammenpassen".

Greenpeace begrüßt den Start der NEKP-Konsultationsphase, kritisiert jedoch einen Entwurf, der zu "lasch ausfällt". Eine Stellungnahme werde die NGO abgeben, aber letztendlich "liegt es an der Bundesregierung, Lücken im Klimaschutz zu schließen und einen Klima- und Energieplan zu erarbeiten, der seinem Auftrag - der EU-Zielerreichung bis 2030 - gerecht wird." Global 2000 kritisierte, dass die THG-Lücke im Entwurf entstand, "obwohl Gesetze, die derzeit noch nicht beschlossen sind, bereits einkalkuliert wurden." Es brauche etwa den raschen Beschluss des Erneuerbaren Wärmegesetzes, damit wir eine klimafreundliche Wärmeversorgung für alle ermöglichen und unser Land zumindest in die Nähe der Zielerreichung kommt," fordert Johannes Wahlmüller, Klima- und Energiesprecher.

"Mit den derzeit geplanten Maßnahmen wird Österreich die EU-Klimaziele um rund 16 Millionen Tonnen Treibhausgase verfehlen", lautete die Berechnung von WWF-Klima- und Energiesprecher Karl Schellmann. Die WWF-Forderungen nach einem klimagerechten Ausstieg aus Öl und Gas beim Heizen (EWG) sowie einer Energiespar- und Naturschutz-Offensive wurden zudem noch um eine Kritik an "umweltschädlichen Subventionen in Milliardenhöhe erweitert. "Der Finanzminister muss daher noch in der Konsultationsphase einen Reform- und Abbauplan vorlegen", forderte Schellmann, zudem appellierte der WWF an ÖVP und Grüne, die Verhandlungen für das Erneuerbaren-Wärmegesetz (EWG) und die dafür erforderliche 2/3-Mehrheit im Nationalrat mit der SPÖ rasch wieder aufzunehmen.