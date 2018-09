Österreichs "Große Vier" fordern EBEL-Champion Bozen

Am Freitag beginnt die Jagd auf den HCB Südtirol. Die Bozener haben sich im April überraschend die Karl Nedwed Trophy geholt und werden heuer von Beginn weg als Titelkandidat in der Erste Bank Eishockey Liga (EBEL) gehandelt. Als Herausforderer gelten Österreichs "Große Vier", Red Bull Salzburg, Vienna Capitals, Black Wings Linz und KAC.

Dank starker Zahlen aus dem Vorjahr und den Erfolgen der EBEL-Clubs in der laufenden Champions Hockey League (CHL) präsentierte sich die Liga bei der Saisonstart-PK in bestem Licht. Mit 2,228 Mio. Zuschauer übertraf die EBEL (bei allerdings mehr Spielen) sogar die heimische Fußball-Bundesliga. “Das zeigt, dass die Liga auf dem richtigen Weg ist”, freute sich Ligapräsident Peter Mennel.

Mennel hob auch die Ausgeglichenheit hervor. In den vergangenen sieben Jahren gab es fünf verschiedene Champions, in den vergangenen vier Jahren stand jedes Team zumindest einmal im Play-off. Zudem wurden in der vergangenen Saison 47 Prozent der Spiele mit nur einem Tor entschieden, im Play-off ging es zwölfmal in die Verlängerung (Rekord).