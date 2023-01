Österreichs Fischressourcen für 2023 schon jetzt verbraucht

Noch vor dem Ende des ersten Kalendermonats ist in Österreich der Fischerschöpfungstag erreicht worden. Mit (heutigem) Mittwoch sind Österreichs Fisch-Ressourcen verbraucht, teilte das Aquaculture Stewardship Council (ASC) in einer Aussendung mit. Würden wir nur einheimisch produzierten Fisch essen, blieben für den Rest des Jahres die Supermarktregale leer. Der Fischerschöpfungstag wurde mit dem 25. Jänner 2023 nun einen Tag früher erreicht als im Vorjahr, hieß es.

Trotz der steigenden Importmengen ist der Fischkonsum hierzulande vergleichsweise gering. Pro Kopf essen die Österreicherinnen und Österreicher acht Kilo Fisch pro Jahr. Das entspricht etwa 13 Kilogramm Fanggewicht. Der durchschnittliche Pro-Kopf-Verbrauch in der EU liegt fast doppelt so hoch, bei rund 24 Kilogramm Fanggewicht. Die mit Abstand beliebtesten Fische und Meeresfrüchte in Österreich sind Lachs, Forelle und Garnelen. Die bedeutendste Fischart aus heimischer Aquakultur ist mit großem Vorsprung die Regenbogen- bzw. Lachsforelle vor Bachsaibling und Karpfen.