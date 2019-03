Österreichs Beste Arbeitgeber: Pichler Rechtsanwalt ausgezeichnet

Dornbirner Rechtsanwaltskanzlei gewinnt Sonderpreis.

Bei der Siegerehrung des “Great Place To Work”-Awards 2019 wurde die Vorarlberger Kanzlei Pichler Rechtsanwalt GmbH für ihre Leistungen im Bereich “Betriebliche Bildung und Lebenslanges Lernen” ausgezeichnet. Damit gehört die Kanzlei nicht nur zu einem der ersten österreichischen Unternehmen, welche in der Kategorie “Great Small Business” zertifiziert wurden, sondern belegt mit der Auszeichnung in dieser Sonderkategorie, dass sich ihr Engagement auszahlt.

Seit 30 Jahren arbeitet Great Place to Work mit führenden Unternehmen aller Branchen auf der ganzen Welt zusammen, um leistungsfähige und vertrauensbasierte Arbeitsplätze zu prämieren. Mit der Auszeichnung Österreichs Beste Arbeitsgeber werden Unternehmen, welche sich diesen Standard zu eigen gemacht haben, hervorgehoben. Unter Zuhilfenahme von Mitarbeiterbefragungen und Bewertungen der Personalkultur erstellt Great Place to Work das Ranking. Aufgrund dieser Basis werden schlussendlich Österreichs Beste Arbeitgeber ausgezeichnet.

Pichler Rechtsanwalt GmbH

Die Pichler Rechtsanwalt GmbH mit Sitz in Dornbirn und Feldkirch, Vorarlberg, bietet Rechtsberatung in den Bereichen Wirtschaftsrecht, Prozessführung, Vertragsrecht sowie in sämtlichen Bereichen des täglichen Lebens. Die Kanzlei betreibt auch ein Büro für Sprechstunden in Wien und beschäftigt insgesamt 14 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, davon drei Anwälte, drei Anwaltsanwärter/innen sowie eine studentische Mitarbeiterin. Geschäftsführer und Kanzlei-Inhaber ist Dr. Clemens Pichler, LL.M.