Österreichs Basketball-Männer besiegten Norwegen 85:66

Mit einem souveränen 85:66 (49:27) gegen Norwegen haben Österreichs Basketball-Männer am Mittwochabend ihre Chance auf die Teilnahme an der Qualifikation zur Europameisterschaft 2025 gewahrt. Chris O'Shea feierte in seinem neunten offiziellen Spiel als Teamchef den ersten Sieg. Bogic Vujosevic (21) und Erol Ersek (17) waren in Schwechat die erfolgreichsten Werfer der ÖBV-Auswahl in der zweiten Begegnung der dritten Runde der EM-Vorqualifikation (Gruppe J).

Für Österreich war der Erfolg gegen die Skandinavier der erste seit dem 78:49 gegen Zypern am 2. Juli 2022 und damit seit mehr als einem Jahr. Danach folgten acht Niederlagen in offiziellen Spielen. Am Mittwochabend war im Multiversum Schwechat die Richtung jedoch rasch klar. Die Heimischen lagen bereits in der 14. Minute mit 20 Punkten (37:17) voran. Dem Gegner wurde in der Folge nicht der Funken einer Chance auf ein Comeback gegeben. Für Daniel Köppel bedeuteten 13 Punkte eine persönliche Bestleistung im Nationalteam.

In der Gruppe J hat es bisher nur Heimsiege gegeben. Österreich liegt aufgrund des 85:66 nach der Hinrunde auf Platz eins.

Am kommenden Mittwoch (19.15 Uhr) ist Bulgarien im Multiversum zu Gast. Auswärts hat die ÖBV-Auswahl am vergangenen Samstag 71:83 verloren. Am 5. August endet die Vorqualifikation für Österreich in Norwegen (18.00 Uhr). ORF Sport + überträgt jeweils live. Aus den vier Dreiergruppen steigen nur die jeweiligen Sieger in die Qualifikation zur Europameisterschaft 2025 auf.