Österreichs Außenhandelsdefizit 2017 massiv gestiegen

Im internationalen Warenaustausch hat Österreich 2017 ein massives Defizit eingefahren - gegenüber dem Jahr davor hat sich das Loch in der Außenhandelsbilanz um mehr als 1 Mrd. Euro von 4,5 auf 5,6 Mrd. Euro ausgeweitet, wie aus den endgültigen Zahlen der Statistik Austria von Freitag hervorgeht. Seit 2015 (knapp 2 Mrd. Euro) hat sich der Fehlbetrag fast verdreifacht.

Auch von US-Seite her droht angesichts der Bedeutung des Marktes Ungemach: Immerhin sind die Vereinigten Staaten Österreichs zweitwichtigster Exportpartner (hinter Deutschland). Nach der Einführung von US-Zöllen auf Stahl (10 Prozent) und Aluminium (25 Prozent) aus der EU droht Präsident Donald Trump derzeit auch mit einer drastischen Anhebung der Zölle auf europäische Autos auf 20 Prozent. Österreich hat eine große Kfz-Zulieferindustrie. Maschinen und Fahrzeuge sind mit einem Anteil von 55 Prozent die wichtigsten Exportprodukte Österreichs in Richtung USA. In diesem Bereich gingen im Vorjahr Lieferungen im Wert von 5,3 Mrd. Euro (plus 14,8 Prozent) nach Amerika – insgesamt erreichten die Exporte in die USA ein Volumen von 9,7 Mrd. Euro (plus 10,7 Prozent). Die Importe beliefen sich auf 5,8 Mrd. Euro (plus 16,2 Prozent). Das ergibt für Österreich einen Überschuss von 3,9 Mrd. Euro.