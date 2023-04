Österreichs Außenhandel hat im Jänner nominal klar zugelegt

Österreichs Außenhandel hat im Jänner im Jahresvergleich zugenommen. Allerdings seien "die Wertzuwächse im Außenhandel zum Teil maßgeblich von der Preisentwicklung getrieben", erklärt Statistik Austria-Chef Tobias Thomas in einer Aussendung. Die Güterimporte stiegen im Vergleich zum Jänner 2022 um 10,7 Prozent auf 17,52 Mrd. Euro, beim Export war es ein Plus von 7,6 Prozent auf 15,43 Mrd. Euro. Das Defizit in der Handelsbilanz weitete sich damit auf 2,1 Mrd. Euro aus.

Mit den anderen Ländern der Europäischen Union (EU) verzeichnete Österreich hingegen einen leichten Handelsüberschuss von 0,22 Mrd. Euro. Hier standen Ausfuhren im Wert von 10,72 Mrd. (+7,8 Prozent) Einfuhren in der Höhe von 10,49 Mrd. Euro (+7,7 Prozent) entgegen.

Die Importe aus Drittstaaten lagen mit 7,03 Mrd. Euro 15,6 Prozent über dem Wert vom Vorjahresmonat. Dem standen Exporte im Wert von 4,71 Mrd. Euro (+7,1 Prozent) entgegen. Das Defizit betrug somit 2,32 Mrd. Euro.

Die Rolle, die die Teuerung gespielt hat, zeige sich zum Beispiel bei den Gasimporten, so Thomas. Wertmäßig legten die Gaseinfuhren um 2,7 Prozent zu, die Menge war zum Jahresanfang aber 11,3 Prozent geringer als noch ein Jahr zuvor. Auch die wichtige Ausfuhrkategorie "Maschinen und Fahrzeuge" steigerte sich nominell um 12,6 Prozent, mengenmäßig waren es nur 0,8 Prozent.

Die Maschinen und Fahrzeuge verzeichneten damit unter den Produktgruppen den stärksten Zuwachs bei den Exporten, aber auch bei den Importen führten sie mit einem Plus von 15,7 Prozent an.