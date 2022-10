Österreichs Arzneimittelproduktion unter Druck

Die heimischen Arzneimittelhersteller sehen sich einem zunehmenden Druck ausgesetzt: Vor allem bei patentfreien Arzneimitteln sei es herausfordernd, diese in Österreich wirtschaftlich herzustellen, machte am Freitag die Interessensvertretung Pharmig im Rahmen einer Pressekonferenz auf die Lage der Arzneimittelhersteller aufmerksam.

Schließlich sei Österreich bei den patentfreien Produkten im EU-Vergleich Niedrigpreisland, wobei die Preise gesetzlich gedrückt würden. "Seit Jahren klafft die Schere beim Verbraucherpreisindex und Arzneimittelpreisindex auseinander. Das heißt, dass Arzneimittel in Wahrheit immer billiger werden, obwohl alles andere von Jahr zu Jahr teurer wird. Das hat schon in der Vergangenheit manche Unternehmen gezwungen, sich mit einzelnen Produkten aus der Versorgung zurück ziehen zu müssen. Denn bei den niedrigen Preisen, die in Österreich bei patentfreien Arzneimitteln herrschen, wird es für manche zur Überlebensfrage, ob sie ein Produkt weiter auf dem Markt halten oder dessen Herstellung und Vertrieb gänzlich einstellen", sagt Bernhard Wittmann, Sigmapharm Geschäftsführer und Pharmig-Vizepräsident.

Der Vergleich des Verbraucherpreisindex mit dem Medikamentenpreisindex seit 1996 zeige folgenden Unterschied auf: Während andere Preise seit 1996 durchschnittlich von 10 Euro auf 15,68 Euro gestiegen sind, fiel der Medikamentenpreis im gleichen Zeitraum von 10 Euro auf 6,17 Euro - ein Preisrückgang, der durch Kosteneinsparungen nicht mehr zu kompensieren sei. Vor allem bei den hohen Energiekosten und der hohen Inflation stünden die Hersteller unter Druck.

"Wir brauchen im patentfreien Bereich eine Angleichung der Arzneimittelpreise an die Inflation. Man muss nicht Betriebswirtschaft studiert haben, um sich ausrechnen zu können, dass ein Unternehmen trotz Kostenoptimierungen nicht sehr lange überleben kann, wenn die Produktionskosten und die gestellten Anforderungen so stark und laufend steigen, aber sich die Preise für das eigene Produkt, wenn überhaupt, nur nach unten bewegen", sagt Ilse Bartenstein, Geschäftsführerin der G.L. Pharma und Obfrau der WKÖ-Sparte Pharma. "Man will österreichische Medikamente zu indischen Preisen", veranschaulicht sie die Rahmenbedingungen.

Daher argumentiert auch Katherina Schmidt, Geschäftsführerin von Montavit. "Wir können die Versorgung mit Arzneimitteln nur dann gewährleisten, wenn das auch wirtschaftlich möglich ist. Das heißt: adäquate Preise statt beständig hohem Preisdruck, wie er bisher aufgrund der gesetzlichen Preisregelungen ausgeübt wurde".

Heuer im Frühjahr wurden im Parlament weitere Regelungen festgelegt, um die niedrigen Medikamentenpreise auf diesem Preisniveau zu halten, kritisiert die Pharmig.

Hinzu kommen aber noch weitere Probleme, etwa mit der Lieferung von Vorprodukten: "Was nützt es, wenn das Medikament fertig ist, aber die Faltschachteln erst in sechs Monaten kommen?", fragt Schmidt. Ähnliches kann auch Wittmann berichten: "Lieferanten stellen kein Angebot mehr. Wenn ich will, kann ich bestellen. Den Preis erfahre ich bei der Lieferung", merkt der Sigmapharm-Geschäftsführer an.

In Österreich gibt es 22 Forschungsstandorte, 40 Produktionsstätten und 56 Hauptstandorte. Rund die Hälfte der pharmazeutischen Unternehmen in Österreich haben weniger als 10 Mitarbeiter. Etwas mehr als 40 Prozent beschäftigen bis zu 250 Mitarbeiter und nur ein Zehntel sind Großunternehmen. Dennoch beschäftigt die pharmazeutische Industrie in Österreich insgesamt rund 18.000 Beschäftigte und erzielt eine Wertschöpfung von 9,6 Mrd. Euro.