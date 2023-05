Österreichs 3x3-Teams fiebern WM "dahoam" entgegen

Österreichs 3x3-Basketball-Teams fiebern der Weltmeisterschaft "dahoam" entgegen, die am Dienstag beginnt und bis Sonntag dauert. Gespielt wird in einer eigenes errichteten Arena auf dem Rathausplatz in Wien. Bis zu 3.000 Zuschauer finden Platz. Je 20 Nationen sind bei Frauen und Männern am Start. Die Gewinner der Medaillen lösen auch die Tickets für Olympia 2024 in Paris.

Dass sie gut in Form sind, haben die ÖBV-Vertreter zuletzt bewiesen. Die Frauen-Auswahl mit Anja Fuchs-Robetin, Sigrid "Sigi" Koizar, Camilla Neumann und Sarah Sagerer hat erst vor etwas mehr als einer Woche mit Platz vier beim Turnier der 3x3 Women's Series in Astara (Aserbaidschan) aufgezeigt. "Vielleicht können wir überraschen", sagte Neumann am Tag vor dem WM-Start zur APA.

Die männlichen Profis des "Team Vienna" mit Nico Kaltenbrunner, Matthias Linortner (Nummer zwölf der Weltrangliste) und Martin Trmal sowie dem bei der WM für Österreich nicht spielberechtigten Quincy Diggs erreichten Ende April im Rahmen der 3x3 World Tour den dritten Rang in Utsunomiya (Japan). Anstelle des US-Amerikaners rückte der längere Zeit verletzt gewesene Filip Krämer ins rot-weiß-rote Aufgebot. Überraschend wurde am Montag auch bekanntgegeben, dass der 19-jährige Rashaan Mbemba statt Trmal zum Zug kommen und mit der WM sein erstes großes 3x3-Turnier bestreiten wird.

Mit dem künftigen College-Spieler aus St. Pölten gebe es "mehr Präsenz unter dem Korb", sagte Linortner zur APA. Freilich habe das Team noch nie in dieser Konstellation gespielt. "Wir vertrauen unserem Coach", ergänzte Kaltenbrunner. Bei der WM wollen die Österreicher laut Linortner "von Spiel zu Spiel denken". Das habe auch bei anderen Turnieren schon gut funktioniert.

Die ÖBV-Männer gehen als Nummer neun unter den 20 Teams ins Turnier. Die heimischen Frauen finden sich auf Rang 17. Die Ziele sind hoch, die Aufgaben freilich nicht leicht.

Auf Sarah Sagerer und ihre Mitspielerinnen wartet in der Gruppe A mit Frankreich der amtierende Welt- und Europameister, gleichzeitig die Nummer eins im Turnier. Vize-Europameister Niederlande und Spanien (kontinentaler Champion 2021) sind ebenfalls "große Brocken". Hinzu kommt Brasilien als weiterer Vorrundengegner.

Linortner und Kollegen treffen im Pool B mit Slowenien und Australien auf schlechter gesetzte Teams, ehe es gegen Olympiasieger und Vize-Europameister Lettland sowie die USA geht. Letztere haben mit Jimmer Fredette auch einen Spieler im Kader, der NBA-Erfahrung aus 241 Einsätzen von 2011 bis 2016 sowie 2018/19 mit 6,0 Punkten in 13,3 Minuten pro Spiel mitbringt.

Die ÖBV-Frauen bestreiten am Dienstag und Donnerstag die Gruppenphase, die -Männer am Mittwoch und Freitag. Die Sieger der jeweils vier Pools erreichen direkt das Viertelfinale. Die Zweit- und Drittplatzierten spielen die weiteren Plätze in einem Play-in aus. Am Samstag und Sonntag stehen nur mehr K.o.-Partien auf dem Programm der WM in Wien.

Der Eintritt in die Arena auf dem Rathausplatz ist frei. Es gilt das Prinzip "first come, first served". Informationen zu Plätzen im reservierten Bereich (freie Sitzplatzwahl) unter fiba3x3.com/2023/worldcup/tickets.

