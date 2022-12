Österreichisches Trio über 100 m Lagen im WM-Semifinale

Ein österreichisches Trio ist am Donnerstag bei den Kurzbahn-Weltmeisterschaften in Melbourne ins Semifinale über 100 m Lagen geschwommen. Lena Kreundl belegte in 59,29 Sek. Vorlaufrang sieben, Bernhard Reitshammer in 52,28 und Heiko Gigler in 52,58 Sek. kamen als Achter bzw. Zwölfter weiter. Die Vorschlussrunde mit Kreundl ist für 11.02 Uhr MEZ angesetzt, Reitshammer (11.14) und Gigler (11.19) folgen. Ausgeschieden sind Simon Bucher und Caroline Pilhatsch über 50 m Rücken.

Bucher blieb in 23,55 als 19. um 0,06 Sek. über seinem OSV-Rekord, den Aufstieg ins Semifinale verpasste der Tiroler um 0,17 Sek. Pilhatsch wurde in 26,81 Sek. bloß 21., das war für den Aufstieg um 0,27 Sek. zu langsam. Vor vier Jahren in Hangzhou in China war die Steirerin mit 19 Jahren in 25,99 Sek. Vize-Weltmeisterin im Rückensprint geworden. In Australien ist es ihr auch über 100 m Rücken und in der Mixed-Lagenstaffel nicht gelaufen. Bucher hingegen hat seine Hauptstrecke noch vor sich, am Samstag geht er mit absoluten Finalambitionen in die Konkurrenz über 100 m Delfin.

Reitshammer und Gigler streben über die kürzere Lagen-Distanz in dieser Woche zum zweiten Mal nach Endlauf-Einsätzen, am Vortag waren sie über 100 m Brust bzw. 100 m Kraul 15. bzw. 14. geworden. Bisher beste OSV-Platzierung des sechsköpfigen rot-weiß-roten Teams im Melbourne Sports and Aquatic Centre hatte Bucher als Elfter über 50 m Delfin eingeheimst. Am Freitag werden Kreundl über 200 m Brust und Gigler über 50 m Kraul im Einsatz sein.