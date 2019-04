Österreichischer Rekord über 50 m Kraul durch Heiko Gigler

Heiko Gigler vom FK Spittal hat am Samstag in den Vorläufen der ATUS Graz Trophy der Schwimmer in Graz einen neuen österreichischen Rekord über 50 m Kraul aufgestellt. Er verbesserte die seit 2017 von Bernhard Reitshammer gehaltene Bestmarke um 14/100 Sekunden auf 22,60, Reitshammer wurde in 22,82 Vorlauf-Zweiter.

Neben Heiko Gigler glänzte am zweiten Tag auch das Herrenquartett Marvin Miglbauer/Johannes Dietrich/Sebastian Steffan/Alexander Trampitsch mit neuem österreichischen Rekord über 4 x 100 m Lagen in 3:42,90 Minuten. Damit gelang der Sieg vor Israel. Bernhard Reitshammer verpasste über 100 m Rücken mit 53,90 das Olympia-Limit um nur fünf Hundertstel, hat nun aber das WM-Ticket sicher in der Tasche.