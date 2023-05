Österreichischer Radgipfel in Hohenems

Am 11. und 12. September 2023 findet der 14. Österreichische Radgipfel in Hohenems unter dem Motto „Ghörige Radkultur“ statt.

Die Stadt Hohenems lädt Sie herzlich ein, Ihre Vorhaben und Projekte mit anderen Interessierten am Radgipfel zu teilen und mit Experten aus Verwaltung, Planung und der Politik zu diskutieren. Die Teilnahme am „Call for Abstracts“ bietet die Möglichkeit, aktiv an der inhaltlichen Programmgestaltung für den 14. Österreichischen Radgipfel 2023 in Hohenems mitzuwirken. Einreichschluss ist der 21. Mai 2023.