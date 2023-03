Österreichischer Frauenlauf feiert 35-jährige Ausgabe

Mit einer "Art von Magie" feiert der Österreichische Frauenlauf am 4. Juni im Prater seine 35. Ausgabe. 1988 gingen 440 Läuferinnen an den Start, 2023 werden es unter dem Motto "Kind of magic" 20.000 Lauf- und Walking-Begeisterte sein. Darunter auch die Langstreckenläuferin Julia Mayer, die wenige Wochen davor auch den Wien-Marathon absolvieren wird und 2024 bei Olympia in der Marathondistanz antreten will.

"Für mich als Sportlerin ist das Event einzigartig, um sich mit Profiläuferinnen matchen zu können", sagte Mayer bei der Auftakt-Pressekonferenz. Der 17-fachen österreichischen Staatsmeisterin bereite es aber auch Gänsehaut, wenn so viele Frauen und Mädchen an den Start gehen. Denn für sie gehe in Sachen Bewegung vieles in die falsche Richtung. "Viele bekommen von daheim gar nicht mehr mit, dass Bewegung und Sport wichtig ist."

Viele Frauen haben sich in den vergangenen Monaten weniger bewegt, als noch vor der Pandemie. Die Organisatoren, Ilse Dippmann und Andreas Schnabl, wollen daher mit dem Laufevent wieder mehr zur Bewegung motivieren und von der positiven Veränderungskraft des Laufsports überzeugen. Dabei setzen sie mit Schwerpunktaktionen in Schulen auch wieder bei den Jüngsten an. "Wir sind stolz darauf, dass wir in den letzten 35 Jahren so viele Frauen und Mädchen zum Laufen motivieren konnten", sagte Dippmann. "Die Teilnehmerinnen kommen aus verschiedenen Gründen - sei es, um ihre Fitness zu verbessern, um ein persönliches Ziel zu erreichen oder um einfach eine großartige Zeit zu haben."

Für eine gute Vorbereitung startet am 13. März wieder das Trainingsprogramm "Fit in 12 Wochen". "Diese Lauftrainings sind mein Herzenskind", so Dippmann, die heuer bereits zum 26. Mal stattfinden. "1997 bin ich noch alleine dort gestanden", sagte die Frauenlauf-Organisatorin. Mittlerweile gäbe es 54 Standorte und 129 Trainerinnen. Die Teilnahme ist gratis.

Am kommenden Samstag startet die Anmeldung für das Laufevent. Die Distanzen sind fünf bzw. zehn Kilometer lang. Darüber hinaus gibt es einen Nordic-Walking-Bewerb über fünf Kilometer.

(S E R V I C E - Anmeldung unter )